В последнее время фанаты серии Half-Life получили большую порцию информации от различного рода инсайдеров, которая располагает к скорому выходу долгожданной Half-Life 3.

Half-Life 3 – это одна из самых мифологизированных и ожидаемых игр в индустрии на данный момент. Спустя почти 20 лет после выхода Half-Life 2: Episode Two, фанаты готовы получить новую номерную часть. Но вопрос в другом – готовы ли в Valve выпустить игру сейчас?

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Выход в 2004 году Half-Life 2 стал настоящим прорывом для игровой индустрии. Игру хвалили за великолепный сюжет, революционную физику, а интеграция с тогда еще молодой платформой Steam задала новый стандарт, определивший формат, в котором издатель взаимодействует с покупателем и сегодня.

За сиквелом последовали эпизодические продолжения: Episode One (2006) и Episode Two (2007). Однако третий эпизод так и не вышел. Лишь в 2020 году Valve представили Half-Life: Alyx, которая хоть и была приквелом, но финал оставил игроков с надеждой на выход третьей части.

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Что мы имеем на данный момент?

В последние месяцы в сети стало появляться множество информации, касающейся триквела. К примеру, датамайнер и инсайдер Тайлер МакВикер обнаружил в патчах Source 2 значительные нововведения, которые связаны связанные с проектом HLX (вероятное кодовое название для полноценного Half-Life 3). Среди них выделяются: новая система сохранений, поддержка транспорта и сложных реакций для искусственного интеллекта. Многие детали, найденные в Source 2, указывают на завершающую стадию.

В преддверии выставки Summer Game Fest (6-8 июня), которую традиционно проводит Джефф Кили, на официальной странице The Game Awards неожиданно появился пост, посвящённый 19-летней годовщине Half-Life 2: Episode One. Казалось бы, простая ностальгия. Но одновременно с этим другие источники указывают на анонс Half-Life 3 именно на Summer Game Fest.

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Если верить утечке от известного инсайдера DanielRPK, то Half-Life 3 планируется как финал всей франшизы, которая закончит историю Гордона Фримена. Это может объяснить, почему Valve так долго не решалась возвращаться к серии — ожидания фанатов, страх не оправдать надежд могли сыграть определенную роль в истории создания игры. Особенно если учитывать тот факт, что за эти долгие годы без новой номерной части не раз появлялись сообщения о неоднократном перезапуске разработки и смене всей концепции игры. И в это можно поверить, поскольку Valve – это одна из тех компаний, которая может позволить себе тратить деньги "впустую", ведь у неё имеется постоянный доход со всех продаж в Steam.

Чего мы ждем в ближайшем будущем?

Так или иначе, основное внимание фанатов Half-Life и геймеров в целом приковано к Summer Game Fest 2025, начало которой будет положено 6 июня. Джефф Кили известен своим умением создавать шоу с громкими анонсами. Если слухи о готовности Half-Life 3 верны, то именно это событие будет являться идеальным местом для первого трейлера или тизера. Однако Valve известна и своими нестандартными действиями. Вместо многоэтапной маркетинговой кампании они могут сразу объявить о выходе, как это было в случае с Half-Life: Alyx. Поэтому у игры есть вероятность появиться на SGF 2025, но она небольшая.

Учитывая разговоры о существовании практически полноценного играбельного билда, релиз до конца 2025 года может казаться вполне реальным. Однако Valve известна своим перфекционизмом и способностью откладывать проекты до доведения оных до полного идеала, так что определенности нет.

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Что ожидать о самой игры?

Серия Half-Life известна своими техническими достижениями, поэтому ожидания от графической составляющей и внутренней проработки высоки как никогда. Если Half-Life 2 в 2004 году задала новые стандарты для физики и повествования в играх, а Half-Life: Alyx показала, какими должны быть игры в VR, то сейчас от «тройки» ждут аналогичного революционного эффекта.

От сюжетной составляющей игроки ожидают завершения истории о Гордоне Фримене и Аликс Вэнс. Концовка Episode Two была одним из самых мощных клиффхэнгеров в истории видеоигр. Valve словно нарочно не дает прямых ответов, дразня фанатов возможностью продолжения. Теперь же, после событий Half-Life: Alyx, у разработчиков есть возможность переосмыслить некоторые моменты и поставить финальную точку, достойную величия серии.

Вывод

Half-Life 3 еще не вышла, но уже имеет легендарный статус, поскольку предыдущие игры серии задали крайне высокую планку во всех отношениях. В голову так просто не приходят другие примеры из игровой индустрии, когда продолжение популярной серии игр ждут столь долго. Несомненно, есть куча старых игр, которые могли бы получить продолжение, но это особый случай, поскольку постоянная циркуляция слухов и различных утечек подпитывает надежду фанатов на релиз игры. Игра уже существует как культурное явление, мем, фанатская мечта и миф в одном лице. Ее отсутствие стало таким же важным элементом индустрии, как и её возможное появление.

Но ящик Пандоры может быть открыт уже в ближайшие дни. Если Valve тем или иным образом официально подтвердит свои намерения на релиз игры, то это уже будет праздником для фанатов. Пусть даже это будет нелепый тизер, наподобие того, как Bethesda анонсировала The Elder Scrolls VI в 2018 году. Это уже будет очень много значить для игрового сообщества. В таком случае мы можем стать свидетелями одного из самых громких релизов в истории видеоигр, о котором будут говорить все.