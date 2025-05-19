Быть руководителем и потребителем в игровом бизнесе нельзя.

В интервью телеканалу CNBC Штраус Зельник рассказал новые детали о переносе GTA VI и своём отношении к видеоиграм. Поводом для приглашения послужил последний квартальный отчет.

Вот главные тезисы, которые можно вынести исходя из того, что было сказано на интервью:

Перенос GTA 6 был сделан всего на 6 месяцев. Исходя из такого заявления, можно сделать вывод о том, что изначально релиз планировался на самый конец осень – на ноябрь, если быть точнее, то на промежуток между 26 ноября и 21 декабря. Задержка релиза была вызвана желанием Take-Two и Rockstar Games выпустить отполированную игру, чтобы предоставить игрокам наилучший пользовательский опыт. По словам Зельника, это будет лучшее, что кто-либо когда-либо видел в сфере развлечений. Зельник видит, какой ажиотаж вызывает игра. Второй трейлер за сутки посмотрело более 475 миллонов раз, что превосходит показатели первого трейлера, который был выпущен только на YouTube. Глава Take-Two не играл в GTA 6, Штраус Зельник вообще не геймер. По его словам, он никогда этого не скрывал. Нельзя быть руководителем и потребителем в игровом бизнесе. Зельник сказал, что его роль – «привлекать, удерживать и мотивировать лучших специалистов в бизнесе, а затем не мешать им». Он никогда не вмешивался в творческий процесс создания игр Rockstar Games.

Выход GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.