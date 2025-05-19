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Amogus54
Штраус Зельник заявил, что не играл в GTA 6 и он вообще не играет в видеоигры
Быть руководителем и потребителем в игровом бизнесе нельзя.

В интервью телеканалу CNBC Штраус Зельник рассказал новые детали о переносе GTA VI и своём отношении к видеоиграм. Поводом для приглашения послужил последний квартальный отчет

Вот главные тезисы, которые можно вынести исходя из того, что было сказано на интервью:

  1. Перенос GTA 6 был сделан всего на 6 месяцев. Исходя из такого заявления, можно сделать вывод о том, что изначально релиз планировался на самый конец осень – на ноябрь, если быть точнее, то на промежуток между 26 ноября и 21 декабря.
  2. Задержка релиза была вызвана желанием Take-Two и Rockstar Games выпустить отполированную игру, чтобы предоставить игрокам наилучший пользовательский опыт. По словам Зельника, это будет лучшее, что кто-либо когда-либо видел в сфере развлечений.
  3. Зельник видит, какой ажиотаж вызывает игра. Второй трейлер за сутки посмотрело более 475 миллонов раз, что превосходит показатели первого трейлера, который был выпущен только на YouTube.
  4. Глава Take-Two не играл в GTA 6, Штраус Зельник вообще не геймер. По его словам, он никогда этого не скрывал. Нельзя быть руководителем и потребителем в игровом бизнесе.
  5. Зельник сказал, что его роль – «привлекать, удерживать и мотивировать лучших специалистов в бизнесе, а затем не мешать им». Он никогда не вмешивался в творческий процесс создания игр Rockstar Games.

Выход GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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#новости игр #новости игровой индустрии #rockstar games #take-two interactive #гта 6 #take-two #гта #штраус зельник
Источник: cnbc.com
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