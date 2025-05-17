Стоимость GTA VI превышает 1 миллиард долларов

Компания Take-Two Interactive подвела итоги последнего финансового квартала и поделилась важными данными, включая главные хиты Rockstar Games. Главные детали из нового отчета:

Продажи GTA 5 достигли результата в 215 миллионов копий, что во многом является результатом популярности GTA Online. Red Dead Redemption 2 также демонстрирует стабильные результаты, но гораздо более скромные. Сообщается о 74 миллионах проданных копий. Несмотря на сильные показатели флагманских тайтлов, чистые убытки компании составили $4,49 млрд. По словам представителей, основной причиной является резкое увеличение затрат на разработку масштабных проектов.

Один из таких проектов это GTA VI, которая стала центром внимания в отчёте. Take-Two подтвердила, что разработка игры началась ещё в 2018 году, сразу после выхода Red Dead Redemption 2, однако активная фаза разработки стартовала в 2020 году.

Кроме того, IGN сообщает о бюджете GTA 6 – он уже превысил миллиард долларов. Таким образом, GTA 6 становится самым дорогим развлекательным продуктом в истории.

Несмотря на новую назначенную дату выхода игры – 26 мая 2026 года, не стоит рассчитывать на неё на 100%, поскольку Rockstar Games неоднократно переносила свои последние релизы – GTA 5 и RDR2, и ситуация может повториться.