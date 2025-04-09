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Amogus54
Новые скины в Call of Duty будут более «сдержанными»
Activision собирается делать новые скины менее вызывающими

В последние годы в играх Call of Duty разработчики стали добавлять все более и более разнообразные скины для оружия и оперативников. За примерами ходить далеко не надо – в игре уже имеются рэпер Snoop Dogg в качестве оперативника и скины для оружий в аниме-стиле.

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Такие кроссоверы могут нравиться определенным категориям игроков, но далеко не большинству. Разработчики, кажется, стараются прислушиваться к мнению игроков. И Activision собирается изменить свой подход к созданию новых скинов и кроссоверов в серии игр Call of Duty.

Как сообщает инсайдер, специализирующийся на серии Call of Duty, внутри офисов разработчиков все чаще звучат голоса о смене вектора направления создания скинов. В Activision думают, как преподнести игрокам возврат к идее «сдержанности» в новом контенте, что определенно отразится на будущих скинах, игровых наборах и даже микротранзакциях для Warzone.

По словам инсайдера, издатели понимают, что вызывающие кроссоверы и скины приносят большую прибыль, однако у этого есть существенный минус – такие действия наносят вред имиджу игры в глазах сообщества.

#новости игр #новости игровой индустрии #activision #call of duty #activision blizzard
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