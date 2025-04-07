Игроки по ошибке получили патч с цензурой

Буквально несколько дней назад сообщество фанатов, хейтеров и других неравнодушных к компании Ubisoft получило новый повод для обсуждения. Ubisoft неожиданно для всех, 10 лет спустя после релиза выпустила обновление для Far Cry 4 без какого-либо патчноута. Спустя некоторое время поиска исправлений и обновлений, игроки с изумлением обнаружили, что в игре появилась цензура, которой раньше не было. В игре некоторые женщины начали носить бюстгальтеры, хотя раньше обходились без них. А главный герой получил набедренную повязку, хотя ранее обходился без неё.

Игроки начали обсуждать такое необоснованное действие Ubisoft. На тематических форумах сообществ разгорались дискуссии касательно цензуры в играх, особенно учитывая старые игры. Со временем оказалось, что такое изменение в игре было всего лишь ошибкой со стороны издателя.

Сегодня Ubisoft официально сообщили, что изменения в Far Cry 4 были вызваны «ошибки во время развертывания». Патч, который получили игроки, на самом деле является японской версией игры, где такая цензура была с самого релиза. Контент, предназначенный специально для японской версии игры, был случайно перенесен в глобальную версию Steam.

С тех пор разработчики исправили ошибку, повторно загрузив соответствующие файлы в Steam. Если игроки все еще видят что-то необычное, перезапуск Steam и проверка обновлений должны решить проблему. На данный момент Far Cry 4 находится в том состоянии, в котором его планировали выпускать изначально.