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Amogus54
По данным CPU-Z, самыми популярными процессорами являются модели с восемью физическими ядрами
24,7% юзеров используют 8 ядер в процессорах

CPU-Z, известный агрегатор для отслеживания информации о своем компьютере, в частности о процессоре, каждый квартал публикует статистику о пользователях. CPU-Z собирает статистику о процессорах, материнских платах и оперативной памяти пользователей через встроенную функцию в программе. Недавно были опубликованы данные по статистике за первый квартал 2025 года. 

По данным CPU-Z, самыми популярными процессорами на данный момент являются модели с восемью физическими ядрами. Они составляют 24.7% среди всех пользователей, пользующихся программой. AMD становится все более популярным выбором для покупки процессора. На данный момент они имеют долю 43,7%, что на 16,6% больше, чем в прошлом году. Доля Intel упала на 10% и составляет 56,3%.

Самым популярным процессором является Ryzen 7 9800X3D, которым владеют 4.3% пользователей. Топ процессоров выглядит следующим образом:

  • Ryzen 7 9800X3D – 4.3%
  • AMD Ryzen 5 5600X – 2.1%
  • AMD Ryzen 7 7800X3D – 1.8%
  • AMD Ryzen 5 5600 – 1.6%
  • AMD Ryzen 7 5700X3D – 1.5%

По видеокартам ситуация следующая: NVIDIA владеет долей 67.9%, что на 6.4% меньше, чем годом ранее, а AMD обладает 31.5%, увеличив свое присутствие на 16.6%. Видеокарты Intel стоят у 0.7% пользователей. Несмотря на малую долю среди конкурентов, прирост, тем не менее, составляет 27.1%. Самой популярной видеокартой является RTX 3060, которую уверенно догоняет RTX 4060. Следовательно, самым массовым объемом видеопамяти является 8 гигабайт, что и подтверждается статистикой.

Самым популярным сокетом остается AM4, следом за которым идет AM5, который имеет все шансы сместить прошлое поколение.

#amd #intel #nvidia #видеокарты #процессоры #видеокарта #процессор #cpu #статистика
Источник: valid.x86.fr
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