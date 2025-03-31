Он считает, что такие игры созданы на основе уже существующих данных и смотрят в прошлое — большие хиты смотрят вперед

В последние годы нейросети и развитие искусственного интеллекта стали крайне популярной темой. Технологии, основанные на машинном обучении сделали огромный шаг вперед, по сравнению с тем, что было всего пять лет назад. Современные тенденции не обошли стороной и игровую индустрию. Уже сейчас некоторые студии не стесняются использовать сгенерированный нейросетями контент сомнительного качества для экономии ресурсов. Например, в Call of Duty используются скины, которые были получены таким образом, и это нравится далеко не всем потребителям.

Штраус Зельник, глава Take-Two, компании, владеющей Rockstar Games прокомментировал использование нейросетевых инструментов в разработке игр. По его словам, в этом нет ничего плохого. Издатель Grand Theft Auto 6 уверен, что с помощью нейросетей не получится создать настоящий хит. Зельник заявил, что не получится попросить ИИ создать игру, поскольку машинное обучение обучается на данных из прошлого, в то время как настоящие игры, которые западают в душу, должны всегда смотреть в будущее. Для создания шедевра необходимо быть креативным и уметь создавать идеи буквально из воздуха.

Выход Grand Theft Auto 6 всё еще намечен на осень этого года. Недавно Штраус Зельник сообщил, что активный маркетинг GTA 6 начнется ближе к релизу, за несколько месяцев.