Геймерам стоит ожидать второй трейлер ближе к лету.

Глава Take-Two, Штраус Зельник рассказал, почему Rockstar Games не спешит выпускать второй трейлер Grand Theft Auto 6. Игра имеет настолько важное значение для индустрии, что некоторые издатели боятся выпускать свои релизы рядом с ней.

Штраус Зельник заявил, что компания изменила подход к маркетингу. Теперь все рекламные материалы их проектов, включая новый трейлер GTA 6, будут выходить ближе к релизу, чтобы поддерживать интерес аудитории. Маркетологи обнаружили, что короткие маркетинговые циклы оказались более эффективными для создания и поддержания ожидания. Это явно работает с GTA 6, ведь Rockstar Games выпустили первый трейлер в декабре 2023 года и с тех пор хранят молчание, а игра не уходит из трендов в соцсетях. Также Зельник заявил, что игра разрабатывается дольше GTA V, поскольку разработчики хотят превзойти прошлую игру по всем фронтам. А издатель, конечно же, хочет заработать больше, чем в прошлый раз.

Если Rockstar Games начнёт выпускать трейлеры за 2–3 месяца до выхода игры, то новый трейлер стоит ждать в мае-июне. Ранее Take-Two сообщали, что релиз игры по-прежнему намечен на осень 2025 года.