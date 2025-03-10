Сыграть в новую GTA 5 можно через отечественный сервис

VK Play Cloud представляет собой сервис для облачного гейминга по подписке, в котором пользователю предоставляется виртуальный ПК, куда можно установить что угодно или же готовый комплект игр. Если он начинал как не самый удобный инструмент для запуска игр, то теперь, при наличии достойного интернет-соединения у пользователя, можно играть в облаке без особых проблем.

Улучшенная версия GTA 5 наконец-то вышла на ПК неделю назад, 4 марта. Однако теперь её можно запустить даже через облачный сервис VK Play Cloud. Для этого достаточно иметь лицензионную копию игры из Rockstar Games, Epic Games Store или Steam.

GTA 5 Enhanced представляет собой некст-ген версию всеми известной игры, которая была раньше доступна только на консолях. Разработчики добавили все особенности нового поколения на ПК, но не в виде обновления, а в виде отдельной игры, которую дали всем обладателям оригинала, что встревожило консольщиков, ведь им приходилось покупать игру в очередной раз.

Несмотря на то, что обновление позиционировалось как тотальный апгрейд, не все игроки оценили этот шаг. На данный момент GTA 5 Enhanced имеет 53% положительных отзывов в Steam, ведь игроки жалуются на технические проблемы.

В самом же VK Play Cloud игра имеет оценку 3/5 и всего один отзыв с описанием проблемы.