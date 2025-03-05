Авторитеный инсайдер утверждает, что Call of Duty 2026 разрабатывается для Xbox следующего поколения
По словам авторитетного инсайдера TheGhostOfHo, который известен своими достоверными заявлениями, Call of Duty 2026, которая, как предполагается, станет следующей игрой в серии Modern Warfare, разрабатывается для новой консоли Xbox. Он сообщил об этом после того, как было объявлено, что 3-й сезон Black Ops 6 будет отложен до апреля.
По его информации, игра выйдет на новых консолях, в отличии от Call of Duty 2025. При этом PS4 и Xbox One пропустят этот релиз и CoD 2025 станет последней игрой во франшизе в восьмом поколении.
Если данный инсайд верен, то можно смело предположить, что новая Xbox выйдет к осени 2026 году. Также, по данным издания Insider Gaming, Call of Duty, выходящая в этом году, будет продолжением Black Ops 2 и разрабатывается Treyarch. Sledgehammer, в свою очередь, разрабатывают Call of Duty 2027.
Официально ни Activision, ни Microsoft на данный момент не публиковали никакой информации о Call of Duty 2026 или даже Call of Duty 2025.
Если слух о некст-гене в 2026 окажется правдивым, то текущее (девятое) поколение закончит свой жизненный цикл с крайне скудным набором игр, ради которых стоит покупать консоли.
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