По словам авторитетного инсайдера TheGhostOfHo, который известен своими достоверными заявлениями, Call of Duty 2026, которая, как предполагается, станет следующей игрой в серии Modern Warfare, разрабатывается для новой консоли Xbox. Он сообщил об этом после того, как было объявлено, что 3-й сезон Black Ops 6 будет отложен до апреля.

По его информации, игра выйдет на новых консолях, в отличии от Call of Duty 2025. При этом PS4 и Xbox One пропустят этот релиз и CoD 2025 станет последней игрой во франшизе в восьмом поколении.

Если данный инсайд верен, то можно смело предположить, что новая Xbox выйдет к осени 2026 году. Также, по данным издания Insider Gaming, Call of Duty, выходящая в этом году, будет продолжением Black Ops 2 и разрабатывается Treyarch. Sledgehammer, в свою очередь, разрабатывают Call of Duty 2027.

Официально ни Activision, ни Microsoft на данный момент не публиковали никакой информации о Call of Duty 2026 или даже Call of Duty 2025.

Если слух о некст-гене в 2026 окажется правдивым, то текущее (девятое) поколение закончит свой жизненный цикл с крайне скудным набором игр, ради которых стоит покупать консоли.