Можно начать предварительную загрузку объемом более 90 Гб

В Steam и Rockstar Games Launcher появилась страничка GTA 5 Enhanced и стала доступна предварительная загрузка игры, которая весит более 90 Гб. Информации о предзагрузке для Epic Games Store Rockstar пока что не предоставила. Обладателям игры в магазине Тима Суини придется ещё подождать, прежде чем обновление будет там доступно.

Напомним, что Enhanced Edition — это улучшенная «некстген-версия» игры, которая ранее была доступна лишь на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. В ней присутсвуют улучшенная графичческая составляющая, поддержка современных технологий (трассировка лучей, AMD FSR, NVIDIA DLSS и не только), ускоренные загрузки, улучшенная звуковая система и большое количество эксклюзивного контента для GTA Online.

Улучшенное издание будет доступно для всех на ПК уже 5 марта. Обладателям лицензионной копии игры обновление уже предоставили бесплатно. Эта версия автоматически была добавлена на аккаунты владельцев оригинальной игры. В магазине Steam её найти не удастся, поскольку продукт не показывается в результатах поиска по запросу издателя. Стоит отметить, что страница Enhanced издания доступна в российском регионе Steam, в отличие от Legacy версии.

На данный момент уже доступен перенос сохранений из Legacy в Enhanced версию игры.