Начать перенос сохранений из старой версии в новую можно уже сейчас

В связи со скорым выходом улучшенной некст-ген версии Grand Theft Auto 5, Rockstar дала игрокам возможность заблаговременно позаботиться о переносе сохранений из Legacy версии игры.

Сделать это можно следующим образом:

Зайти в игру;

Открыть меню паузы;

Выбрать вкладку «игра»;

Нажать «Загрузить сохраненную игру» и выбрать сохранение, которое вы хотите перенести в новую версию игры

Пока что перенести прогресс можно только из сюжетной кампании. Про перенос прогресса онлайн-персонажа Rockstar молчит. Скорее всего это можно будет сделать уже на этой неделе, до выхода большого обновления осталось всего 5 дней. Важно отметить, что игроки, перенесшие прогресс из GTA Online на новую версию не смогут играть за того же персонажа в оригинальной игре. Некоторые пользователи отмечают, что у них стала доступна предзагрузка улучшенной версии игры.

Напомним, что в некст-ген версия игры получит весь контент для онлайн режима, который ранее был эксклюзивом для Playstation 5 и Xbox Series X/S, а также поддержку современных технологий – трассировку лучей, DLSS, FSR и другие графические улучшения. Также заявлена полная поддержка геймпада DualSense от PS5 с его адаптивными тригеррами.

Grand Theft Auto 5 Enhanced Edition на ПК выйдет совсем скоро – 4 марта.