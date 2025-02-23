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Amogus54
Классические God of War получат ремастеры к 20-летию серии в марте
Старые God of War вернутся с улучшенной графикой

Согласно информации от известного инсайдера Джеффа Грабба, Sony может анонсировать переиздание первых частей God of War уже в марте. По словам журналиста, компания выберет идеальный момент – 20-летний юбилей серии, чтобы представить обновлённые версии классических игр про Кратоса.

Хотя официального подтверждения от Sony пока нет, источник намекает, что анонс может состояться на ближайшей презентации State of Play, которая запланирована на 13 марта.

На данный момент деталей о проекте практически нет, но предположительно Sony может выпустить обновлённые версии God of War (2005) и God of War II (2007).

Возможные улучшения:

  • Обновлённая графика – поддержка 4K и повышенная детализация.
  • Улучшенный FPS – стабильные 60 кадров в секунду.
  • Обновлённое управление – оптимизация под современные контроллеры.

Будет ли дополнительный контент? Пока неизвестно, но возможны бонусы для фанатов серии.

Оригинальные части God of War – одни из самых знаковых игр на PlayStation 2, которые заложили основу для всей франшизы. Их переиздание позволит новому поколению игроков познакомиться с истоками легендарной истории о Кратосе.

Ранее Sony уже выпускала ремастеры для PS3 и PS Vita, но полноценного обновления для современных платформ не было. Если слухи подтвердятся, это будет первая возможность сыграть в классические God of War на PS5 и, возможно, на ПК с улучшенной графикой.

#sony #новости игр #новости игровой индустрии #playstation #god of war #god of war 2 #god of war 3
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