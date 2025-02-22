Оказалось, что компания переживает непростые времена, а её генеральный директор Уильям Динг за последний год принял ряд неоднозначных решений, которые могут серьезно повлиять на будущее компании.

Журналисты Bloomberg провели расследование о внутренней политике NetEase, одного из крупнейших игровых издателей Китая. Оказалось, что компания переживает непростые времена, а её генеральный директор Уильям Динг за последний год принял ряд неоднозначных решений, которые могут серьезно повлиять на будущее компании.

В 2024 году NetEase уволила сотни сотрудников, причем многие из них работали в условиях жестких переработок и кранчей. Помимо этого, руководство закрыло или заморозило разработку десятка игр, приостановило глобальные инвестиции и теперь сосредотачивается исключительно на мелких проектах.

Такая стратегия может привести к тому, что у NetEase в 2025 году просто не будет крупных релизов. Вероятно, эти меры направлены на демонстрацию высокой прибыли, чтобы укрепить позиции компании на рынке.

Одним из ключевых источников дохода для NetEase в 2024 году стал шутер Marvel Rivals, который принес компании около 200 миллионов долларов. Однако, как выяснили журналисты, игру чуть не отменили.

Причиной стал отказ Уильяма Динга платить Disney за использование известных героев, таких как Росомаха и Человек-Паук. В какой-то момент он потребовал заменить персонажей на оригинальных, что поставило проект под угрозу. Тем не менее, разработчикам удалось сохранить лицензионных героев, и игра оказалась успешной.

Наибольшие проблемы сейчас испытывают японские разработчики, сотрудничающие с NetEase. Среди них находится Тосихиро Нагоси, создатель легендарной серии Yakuza.

Несмотря на то, что студиям разрешили закончить текущие проекты, им не выделяют дополнительное время или финансирование. Более того, игры из Японии даже не планируют рекламировать, что может негативно сказаться на продажах. Однако есть небольшая надежда, что политика компании изменится.

В то же время американское подразделение NetEase развивается. Jackalope Games, одна из новых студий компании, работает над MMORPG по вселенной Warhammer.

Проект был представлен на закрытой выставке, где получил положительные отзывы от потенциальных партнеров.

Пока неясно, приведут ли жесткие решения руководства к финансовому росту или долгосрочным проблемам. Если NetEase продолжит сокращать инвестиции в крупные проекты, это может сильно повлиять на её будущее в индустрии. Однако успешный запуск Marvel Rivals и потенциальный хит во вселенной Warhammer показывают, что компания все еще способна удивлять.