Sifu станет фильмом: Чад Стахелски готовит новую картину

Платформа Netflix официально объявила о разработке фильма, а продюсером проекта выступит Чад Стахелски, известный по работе над серией фильмов «Джон Уик».

Sifu — это динамичный экшен, созданный студией Sloclap. Игра вышла в 2022 году и быстро завоевала признание как у критиков, так и у игроков благодаря сложной боевой системе, вдохновлённой традиционными китайскими единоборствами, а также необычному подходу к смерти персонажа. Каждый раз, когда герой погибает, он возвращается к жизни, но становится старше, что напрямую влияет на его боевые навыки.

Пока неизвестно, насколько близко фильм будет следовать сюжету игры. В оригинале история рассказывает о молодом бойце кунг-фу, который мстит за смерть своей семьи, преследуя пятерых убийц. В процессе герой совершенствует свои навыки, используя технику разных школ боевых искусств. Вероятно, киноадаптация сохранит основную концепцию, но может добавить новые элементы, чтобы лучше вписаться в формат полнометражного фильма.

Режиссёр Чад Стахелски — одна из ключевых фигур в современной индустрии боевиков. Он работал над всеми частями «Джона Уика».



