NVIDIA предлагает «лояльным пользователям» шанс купить RTX 5090 и 5080 по РРЦ

Компания NVIDIA снова запустила программу Verified Priority Access, позволяющую пользователям из США приобрести видеокарты GeForce RTX 5090 и RTX 5080 Founders Edition без переплат. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

NVIDIA рассказали, как купить новую видеокарты по рекомендованной цене. Verified Priority Access ориентирована на лояльных пользователей NVIDIA и ограничена следующими условиями:

Доступны только видеокарты Founders Edition (референсные модели от самой NVIDIA).

Программа не распространяется на RTX 5070 Ti и младшие модели.

Участвовать могут только пользователи из США.

Для получения шанса на покупку необходимо иметь учётную запись NVIDIA, зарегистрированную до 30 января 2025 года, и подать заявку через специальную форму. Если пользователь будет отобран, ему на электронную почту придёт приглашение на покупку. Рассылка приглашений начнётся на следующей неделе.

Серия GeForce RTX 50 остаётся дефицитной, а на фоне ажиотажа цены у перекупщиков значительно превышают рекомендованные. Запуск Verified Priority Access позволяет обойти спекулянтов и приобрести видеокарту по официальной цене.

Ранее аналогичная программа уже использовалась NVIDIA для продаж видеокарт RTX 30-й и 40-й серии в условиях дефицита. Тогда она помогла многим геймерам и создателям контента приобрести устройства без завышенных цен.

На данный момент программа работает только в США, и NVIDIA пока не раскрыла планов по её расширению на другие страны. Однако, если инициатива будет успешной, не исключено её появление и в других регионах.

Остаётся надеяться, что NVIDIA продолжит контролировать ситуацию с поставками и поможет пользователям приобрести видеокарты по рекомендованной цене, а не по спекулятивным расценкам на вторичном рынке.



