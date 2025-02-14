Новые уровни для Astro Bot уже в пути, а PlayStation укрепляет позиции в жанре

Sony продолжит развивать направление семейных игр после феноменального успеха Astro Bot. Президент PlayStation Хироки Тотоки в последнем финансовом отчёте отметил, что игра получила четыре награды на The Game Awards 2024, включая "Игру года" и "Лучшую семейную игру". Этот успех показывает, что семейные проекты могут быть не менее значимыми, чем крупные экшены вроде God of War или Marvel’s Spider-Man.

Sony уже планирует расширение линейки игр, ориентированных на широкий круг игроков. Компания хочет создать более разнообразное портфолио, включая не только сюжетные блокбастеры, но и проекты, доступные для всей семьи. Это логичный шаг, учитывая, что игры-сервисы и проекты с кооперативными механиками становятся всё популярнее.

Тем временем, Astro Bot продолжает развиваться – разработчики объявили о серии бесплатных обновлений. В течение пяти недель игроки получат новые уровни, которые станут доступны после прохождения основной игры:

Дорожная карта новых уровней:

13 февраля – Tick-Tock Shock

20 февраля – Thrust or Bust

27 февраля – Cock-A-Doodle-Doom

6 марта – Hard to Bear

13 марта – Armored Hardcore

Кроме того, владельцы PlayStation 5 Pro получили специальное обновление, которое улучшает качество изображения, обеспечивая чёткую картинку при стабильных 60 кадрах в секунду.

Astro Bot уже доказал, что семейные игры могут быть красивыми, увлекательными и технологичными, а поддержка со стороны разработчиков делает его ещё более привлекательным проектом. Если Sony действительно намерена инвестировать в этот жанр, то нас ждёт ещё больше ярких и запоминающихся приключений.