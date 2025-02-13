OpenAI упростит нейминг и выпустит GPT-4.5 перед релизом GPT-5

OpenAI продолжает развивать свою линейку ИИ-моделей, и на этот раз глава компании Сэм Альтман анонсировал важные изменения. GPT-5 станет доступной бесплатно, но с определенными ограничениями по вычислительной мощности. Для тех, кто хочет больше возможностей, OpenAI предложит подписку Plus или доступ к более продвинутой версии за $200.

Еще одно важное нововведение – возвращение к простому и понятному именованию моделей. Уже с выходом GPT-4.5 OpenAI откажется от сложных индексов и обозначений, упрощая ориентацию пользователей в линейке продуктов.

Помимо этого, новые версии будут интегрировать все функции в одном сервисе и автоматически адаптироваться под запросы пользователей. Это означает, что модель сама будет определять, когда ответить кратко, а когда дать развернутое объяснение.

Ожидается, что эти изменения сделают работу с ИИ удобнее и интуитивнее как для обычных пользователей, так и для профессионалов. Точные даты релизов пока не объявлены, но эксперты прогнозируют выход GPT-4.5 в ближайшие месяцы.