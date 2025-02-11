Утечка данных: в Civilization 7 появятся Черная Борода и Черчилль

Игроко в Civilization 7 получили неожиданный повод для обсуждения: датамайнеры обнаружили в игровых файлах намеки на грядущий контент. Судя по утечке, в будущем можно ожидать добавления Атомного века, новых лидеров и цивилизаций.

В коде игры был найден файл с упоминанием "age-atomic-shell", что может намекать на введение новой эпохи – Атомного века. Кроме того, были обнаружены имена новых лидеров, среди которых:

Эдвард Тич (Черная Борода) – легендарный пират Карибского моря,

Саида аль-Хурра – известная марокканская корсара и правительница,

Уинстон Черчилль – знаменитый британский премьер-министр времен Второй мировой войны.

Также утечка указывает на появление новых цивилизаций и фракций, включая Османскую империю, Маори, Тонгу, Пиратскую республику и Исландию.

Пока Firaxis не давала официальных комментариев о новом контенте, но скорее всего, он станет частью DLC или бесплатных обновлений. Разработчики продолжают улучшать игру, опираясь на отзывы игроков, что дает надежду на регулярное улучшение механик и возможностей Civilization 7.

На данный момент игра доступна на ПК, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox. Вполне возможно, что ближайшие месяцы принесут анонс нового дополнения – остается только ждать официальных новостей от Firaxis.