Даниэль Вавра: «Metacritic плохо влияет на игровую индустрию»

Геймдиректор Kingdom Come: Deliverance 2 Даниэль Вавра подверг резкой критике систему оценки игр на Metacritic, заявив, что современная индустрия слишком зависит от этого ресурса. По его мнению, игровая журналистика и пользователи уделяют слишком много внимания агрегированным баллам, что негативно сказывается на восприятии игр.

Вавра отметил, что OpenCritic предлагает более гибкую систему обзоров, предоставляя пользователям больше информации. Он выразил сожаление, что многие сайты упрощают интерфейсы ради удобства, но при этом теряют полезные функции для анализа отзывов.

Этот вопрос давно обсуждается в игровой среде. Многие разработчики считают, что оценка на Metacritic напрямую влияет на продажи и даже бонусы сотрудников студий. Крупные издатели порой принимают ключевые решения на основе рейтинга, что делает систему субъективных рецензий критически важной для успеха проекта.

Metacritic уже не раз подвергался критике за влияние «бомбардировок отзывами», когда пользователи занижают оценки в знак протеста. Однако пока он остается главным агрегатором обзоров в индустрии, и его значение вряд ли изменится в ближайшее время.