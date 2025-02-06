Стивен Огг проясняет недопонимание о его отношении к персонажу

Недавно актер Стивен Огг решил окончательно развеять слухи, что он питает негатив к своему персонажу из GTA 5 Тревору. По его словам, критика и обвинения возникают из-за недопонимания, когда кто-то ассоциирует его с именем героя, а это совсем не соответствует действительности. «Я просто недоволен, когда меня называют Тревором, ведь я не могу быть «мультяшкой», – отметил он. Огг пояснил, что подобные комментарии возникли случайно, когда он неоднократно подчеркивал, что его имя не совпадает с именем персонажа, что спровоцировало бурю домыслов в адрес актера.

Стивен оговорился в одной из бесед, сказав фразу типа «Че ты несёшь?», и эта реплика оказалась впоследствии трактована как знак нелюбви к Тревору и даже к целой франшизе GTA. Однако актер подчеркнул, что такие интерпретации исходят от тех, кто недостаточно знаком с его творчеством и личностью. Он добавил, что уважает этого персонажа за его яркость и харизматичность, а также вспомнил, что его коллеги Шон и Нед, игравшие Франклина и Майкла, являются его давними друзьями и с удовольствием обсуждают подобные темы на мероприятиях вроде Comic Con.