Геймер доказал свою правоту и заставил Activision разблокировать аккаунт

Геймер под ником b00lin оказался в центре судебного разбирательства с Activision Blizzard после того, как его аккаунт в Call of Duty: Modern Warfare 2 был заблокирован спустя всего 36 часов игры. Апелляции в техподдержку и досудебные претензии не дали результата, поэтому он подал иск против компании в суд.

Судебное разбирательство длилось 736 дней, в течение которых Activision так и не смогла предоставить доказательства вины игрока. В результате судья постановил разблокировать аккаунт и выплатить компенсацию в размере 711 фунтов стерлингов.

Этот случай стал прецедентом, показывающим, что крупные игровые компании не всегда действуют справедливо, а игроки могут отстаивать свои права в суде. В последние годы жалобы на несправедливые баны в Call of Duty стали обычным явлением, особенно с внедрением автоматических античит-систем. Однако редко кому удается добиться разблокировки аккаунта и тем более денежной компенсации.

Решение суда вызвало дискуссии в игровом сообществе: многие пользователи теперь задумываются о том, стоит ли оспаривать подобные блокировки юридически.