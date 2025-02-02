Фанаты серии Grand Theft Auto получили неожиданный сюрприз: на Reddit появился пост, связанный с утечкой уникального дизайн-документа, касающегося разработки дополнения GTA 4: The Ballad of Gay Tony. Пользователь, опубликовавший пост, сообщил, что сталкивается с проблемами при попытках загрузить полный архив материалов на популярные платформы. Файлы неоднократно удалялись, что, вероятно, связано с их конфиденциальным характером. Тем не менее, он пообещал продолжить публикацию новых материалов, утверждая, что у него есть более интересные и редкие данные.

Автор отметил, что некоторые из опубликованных изображений дают представление о ранних концепциях, которые могли быть переработаны или вовсе вырезаны из финальной версии игры. При этом в комментариях пользователи Reddit уже начали обсуждать возможные изменения, которые Rockstar Games могла вносить на поздних стадиях разработки.

На данный момент детали утечки остаются частичными, однако фанаты активно анализируют уже опубликованные материалы. Оригинальный пост намекает на существование обширного архива, который, по словам автора, "пока не удаётся полностью выложить". Если материалы действительно связаны с ранними этапами разработки The Ballad of Gay Tony, то они могут раскрыть уникальные аспекты, которые никогда не попадали в игровое сообщество.

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Другие обсуждают, как подобные утечки могут повлиять на будущие проекты компании, ведь Rockstar Games всегда стремится сохранять свои планы в секрете до официальных анонсов.



