DLSS 4, возможно, даже лучше, чем нативное разрешение

Блогер NikTek поделился своим мнением о новой технологии NVIDIA DLSS 4, отметив, что режим "Производительность" этой версии предлагает качество изображения, которое превосходит DLSS 3 в режиме "Качество" и может даже выглядеть лучше, чем нативное разрешение.

В режиме "Качество" DLSS рендерит только 66,6% от выходного разрешения, а оставшаяся часть добавляется благодаря апскейлингу. Режим "Производительность" уменьшает эту цифру до 50% пикселей, что позволяет добиться значительного прироста производительности.

На изображении, опубликованном блогером, видно, что DLSS 4 в режиме "Производительность" действительно демонстрирует впечатляющие результаты. Но DLSS — это не только апскейлинг: NVIDIA объединила в рамках технологии целый ряд инструментов, включая сглаживание и генерацию кадров, которая появилась еще с DLSS 3.

Важно отметить, что использование DLSS 4 требует видеокарты с архитектурой RTX. Владельцы старых видеокарт могут столкнуться с ограничениями в работе технологий. Тем не менее, NVIDIA продолжает развивать свои решения, устанавливая новые стандарты в игровой индустрии.

По словам специалистов, DLSS 4 практически нивелирует необходимость работы в нативном разрешении, что может существенно снизить нагрузку на видеокарты.