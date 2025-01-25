Хьюго Мартин: «Doom продолжит радовать фанатов новыми играми».

Франшиза Doom, стартовавшая в далёком 1993 году, продолжает завоёвывать сердца игроков даже спустя десятилетия. С анонсом Doom: The Dark Ages, который завершит трилогию, начатую в 2016 году, фанаты начали задаваться вопросом — будет ли это финалом легендарной серии? Креативный директор студии id Software, Хьюго Мартин, поспешил успокоить поклонников: конец Doom ещё далеко.

По словам Мартина, команда уже активно думает над будущими проектами и не собирается останавливаться на достигнутом. Он подчеркнул: «Мне нравится работать над Doom, и я готов заниматься этим ещё долгое время».

Последние части Doom, включая Doom (2016) и Doom Eternal, вдохнули новую жизнь в серию, став яркими примерами современного динамичного шутера. В Doom: The Dark Ages, разработчики сделали акцент на более мрачной и средневековой эстетике, добавив свежести в привычную атмосферу адского хаоса. Игра уже получила похвалу за трейлеры.

Пока подробности новых проектов держатся в секрете, можно предположить, что id Software продолжит экспериментировать с сеттингами, оставаясь верной ключевым механикам: динамичному экшену, зрелищным схваткам и фирменной музыке.



