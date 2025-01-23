NVIDIA разрабатывает видеокарту на 800 Вт: будущий монстр среди графических решений

На китайском форуме Chiphell появилась информация о прототипе новой видеокарты NVIDIA с графическим процессором GB202-200-A1, который может стать основой для RTX 5090 Ti. Устройство впечатляет не только мощностью, но и энергопотреблением — 800 Вт, что на 225 Вт больше, чем у грядущей RTX 5090.

Согласно утечке, видеокарта получила:

24 576 CUDA-ядер (против 21 760 у RTX 5090);

Тактовую частоту до 2514 МГц;

32 ГБ видеопамяти GDDR7 с пропускной способностью свыше 2 ТБ/с.

Для питания этого графического монстра требуется два разъёма 12V-2×6, что ставит перед пользователями задачу обновления своих блоков питания и систем охлаждения.

На данный момент драйверы для карты ещё не готовы, поэтому данные о её производительности остаются загадкой. Однако с такими характеристиками модель обещает стать самым мощным решением на рынке.

NVIDIA пока не подтвердила существование карты и её возможную дату выхода, но многие эксперты уверены, что она станет новым флагманом линейки RTX 50.

Если карта действительно выйдет в массовое производство, её основными потребителями станут энтузиасты высокопроизводительных систем, разработчики ИИ и создатели контента. Тем не менее, высокая цена и энергопотребление могут сделать её не самым подходящим вариантом для стандартных игровых ПК.

С другой стороны, некоторые пользователи уже шутят, что такая видеокарта может не только обрабатывать графику, но и заменить обогреватель в зимнее время.

Остаётся ждать официальных анонсов от NVIDIA, чтобы узнать, оправдаются ли ожидания вокруг этого потенциального монстра производительности.