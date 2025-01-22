Мобильные игры не оправдали ожиданий Capcom

Мобильный рынок вновь подтвердил свою сложность для крупных игровых релизов. В декабре Capcom выпустила порт Resident Evil 2 Remake для устройств Apple, но его продажи оказались значительно ниже ожиданий.

Игра предлагалась бесплатно с ограниченным доступом, а полная версия вначале продавалась по цене $10. За первый месяц её приобрели около 9,5 тысяч человек. Однако после того, как цена поднялась до $40, интерес игроков резко упал: за это время было продано всего 175 копий, что добавило ещё $7 тысяч в кассу компании.

Resident Evil 2 Remake — далеко не первый пример сложностей с продажами AAA-игр на мобильных платформах.

Низкие продажи Resident Evil 2 Remake на iOS ставят под сомнение целесообразность портирования крупных игр на мобильные платформы. Capcom, как и другие компании, может пересмотреть свои планы в этом направлении.

Однако эксперты отмечают, что мобильный рынок всё ещё остаётся привлекательным благодаря огромной аудитории. Возможно, разработчикам стоит сосредоточиться на более доступных моделях монетизации или адаптировать игры специально под мобильные устройства, чтобы завоевать эту аудиторию.

Таким образом, неудача Resident Evil 2 Remake — это сигнал для всей индустрии: подход к мобильным релизам требует серьёзного переосмысления.