Торговое представительство США назвало "пиратов" из России

Американское торговое представительство внесло ряд российских компаний в список ресурсов, связанных с пиратством и распространением контрафактной продукции. Среди упомянутых платформ — популярный торрент-трекер Rutracker, файлообменник Rapidgator, научные библиотеки LibGen и Sci-Hub, а также некоторые площадки для торговли. Также в списке оказались крупные российские игроки — "Авито" и VK.

Доклад указывает, что с 2022 года многие IT-платформы в России перестали удовлетворять запросы правообладателей из США на удаление контента, нарушающего авторские права. Это создало благоприятные условия для распространения нелицензионной продукции. Например, на "Авито" активно продаётся контрафактная продукция, а меры по борьбе с этим практически отсутствуют.

VK подверглась критике за размещение фильмов, телепередач и музыкального контента, нарушающего авторские права. Торговым площадкам и торговым центрам, таким как "Горбушкин двор", предъявляются обвинения в распространении электроники и одежды.

Торрент-трекер Rutracker продолжает быть символом нелегального распространения контента, но вызывает вопросы отсутствие в списке видеохостинга Rutube.