Гики будут в восторге от такого количества персонажей

Разработчики Marvel Rivals заявили, что намерены выпускать нового героя каждые полтора месяца, обеспечивая регулярное обновление контента. Такое заявление сделал глава проекта Гуанъюнь Чен, рассказав о ближайших планах команды.

Каждый игровой сезон, по словам Чена, будет разделен на две части, в которых игроков ждут новые герои, увлекательные истории и уникальные карты. Продолжительность одного сезона составит три месяца. "Мы стремимся улучшать игровой процесс и дарить радость нашему сообществу", — подчеркнул разработчик.

Интересным решением стало сохранение свободного выбора ролей, что, по мнению команды Marvel Rivals, делает игровой опыт более насыщенным и разнообразным. Такое решение помогает каждому игроку раскрыть свой стиль и стратегию, избегая ограничений.

Marvel Rivals, дебютировавшая на игровом рынке в декабрей 2024 года, быстро стала любимой среди фанатов геройских экшенов.