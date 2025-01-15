Интимная сцена в Kingdom Come: Deliverance 2 вызвала запрет в Саудовской Аравии

Релиз ожидаемой RPG Kingdom Come: Deliverance 2 оказался под запретом на территории Саудовской Аравии. Причиной стало наличие откровенной сцены с участием персонажей, длительностью более одной минуты. Саудовские цензоры сочли эту сцену неподходящей для местных стандартов морали и культуры, что привело к полному запрету игры в стране.

Чешская студия Warhorse Studios, разработчик Kingdom Come: Deliverance 2, отказалась удалять эпизод или выпускать адаптированную версию для Ближнего Востока. В официальном заявлении представители компании подчеркнули, что их цель — сохранить авторское видение и аутентичность игры, даже если это ограничивает доступ к проекту в некоторых регионах.

Это не первый случай, когда видеоигры сталкиваются с цензурой на Ближнем Востоке. Подобные ограничения часто касаются тем насилия, сексуального контекста или религиозных аспектов, которые считаются несоответствующими местным законам.

Kingdom Come: Deliverance 2 продолжает сюжет оригинальной игры, выпущенной в 2018 году, и обещает ещё больше реализма, исторической точности и интерактивности. Несмотря на запрет, интерес к проекту остаётся высоким, особенно среди поклонников серии, ценящих её за глубокий сюжет и детально проработанный мир средневековой Европы.

Kingdom Come: Deliverance 2 будет доступна на основных платформах, включая ПК, PlayStation и Xbox 4 февраля 2025 года.