Обновление системы безопасности привело к масштабным сбоям

Вчера российский сегмент интернета столкнулся с крупными проблемами, вызванными некорректной работой автоматизированной системы безопасности интернета (АСБИ). Причиной послужило обновление, внедрённое ПАО "Ростелеком", которое вызвало сбои в средствах противодействия угрозам (ТСПУ), управляемых Роскомнадзором и Главным радиочастотным центром.

Масштаб последствий оказался значительным. Интернет-трафик в России сократился на 35% всего за час, что привело к снижению его общего объёма с 5,6 до 3,6 терабита в секунду. Международная исследовательская группа NetBlocks оценивает экономический ущерб от часового простоя интернета в России в 16,8 миллиона долларов. Этот инцидент подчеркнул уязвимость ключевых систем, влияющих на стабильность цифровой инфраструктуры страны.

Суверенный Рунет, как проект по обеспечению автономной работы российского интернета, должен предотвращать внешние угрозы и поддерживать стабильность. Однако ошибки при обновлениях показали, что внутренняя координация и тестирование таких систем могут привести к значительным проблемам. Подобные инциденты затрагивают не только цифровую инфраструктуру, но и бизнес, государственные услуги и повседневную жизнь граждан.

Эксперты подчёркивают важность строгого контроля при внедрении изменений в критически важные системы. В условиях современной цифровой экономики даже кратковременные перебои чреваты серьёзными финансовыми потерями и снижением доверия пользователей к стабильности Рунета.

Для справки: система АСБИ была разработана в рамках проекта по созданию суверенного интернета, который ставит своей целью минимизировать зависимость России от глобальной сети и обеспечить её устойчивость перед кибератаками.