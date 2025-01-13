Rockstar готовит сюрприз для фанатов GTA: свежие слухи

Поклонники серии Grand Theft Auto замерли в ожидании: популярный инсайдер Tez2 дал понять, что уже в ближайшие дни Rockstar Games может поделиться важной информацией о долгожданной GTA 6. Эти слухи появились после его комментария на GTAForums, где он отметил, что компания, вероятно, готовит публикацию для своего официального новостного раздела.

Tez2 подчеркнул, что Rockstar обычно планирует подобные публикации за несколько недель, обычно за две-три. Согласно его словам, вполне возможно, что студия уже начала подготовку материала, который может включать либо новости об обновлении GTA V для ПК (некст-ген апдейт, аналогичный консолям нового поколения), либо долгожданные подробности о разработке GTA 6.

Примечательно, что эти слухи возникли незадолго до конференции инвесторов Take-Two Interactive, намеченной на 6 февраля 2025 года. На подобных мероприятиях часто делаются громкие анонсы, и фанаты надеются, что GTA 6 станет одной из главных тем обсуждения.

Серия Grand Theft Auto давно является символом революционных изменений в индустрии видеоигр. С момента выхода GTA V в 2013 году игроки с нетерпением ждут новой части франшизы. Учитывая стремление Rockstar к высокому качеству, ожидания от GTA 6 невероятно высоки.