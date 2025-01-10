Ubisoft сокращает расходы и откладывает релизы

Ubisoft официально подтвердила планы по реструктуризации и перенос релиза игры Assassin’s Creed Shadows. Ранее предполагалось, что новая часть популярной серии выйдет в 2024 году, но сроки были сдвинуты сначала на февраль 2025, а затем на 20 марта 2025 года. Причиной изменений стали стратегические меры, направленные на оптимизацию работы компании и повышение её привлекательности для акционеров.

В пресс-релизе Ubisoft заявила, что назначила консультантов для анализа и реализации новых финансовых и стратегических подходов. Эти меры, по словам компании, помогут раскрыть потенциал её активов и франшиз, а также максимизировать их ценность. Процесс будет контролироваться независимыми членами Совета директоров, а любые важные изменения будут своевременно сообщены рынку.

Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо отметил, что компания достигла значительного прогресса в выполнении ранее запланированных стратегий. Основное внимание уделяется улучшению операционной эффективности, созданию уникального игрового опыта и снижению затрат. Так, ожидается, что к 2025-2026 финансовому году Ubisoft сократит фиксированные расходы на 200 миллионов евро ежегодно за счет закрытия студий в регионах с высокими затратами и прекращения разработки проектов, таких как XDefiant.

Слухи о возможной продаже Ubisoft усилились после сообщений Bloomberg, появившихся в октябре 2024 года. Семья Гиймо, основавшая компанию почти 40 лет назад, и китайский гигант Tencent рассматривают варианты слияния или поглощения. Эти новости привели к росту акций Ubisoft на 30%.

Реструктуризация и перенос релизов вызывают вопросы о будущем компании. Однако Ubisoft уверяет, что все изменения направлены на укрепление её позиций на рынке и создание долгосрочной ценности для игроков и акционеров.