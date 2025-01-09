Assassin’s Creed Shadows терпит еще один перенос

Компания Ubisoft объявила о переносе релиза игры Assassin’s Creed Shadows. Теперь запуск проекта запланирован на 20 марта 2025 года, что стало вторым переносом даты выхода. Ранее релиз игры был намечен на февраль, а изначально проект должны были выпустить ещё в ноябре прошлого года.

Как сообщается в официальном заявлении от разработчиков, причиной очередного переноса стало желание обеспечить игрокам качественный и проработанный продукт. Очевидно, что одной из причин отсрочки стал высокий уровень конкуренции на февральском рынке видеоигр, из-за чего Ubisoft решила не торопиться и довести проект до более лучшего состояния.

Ubisoft делает ставку на Shadows как на одну из ключевых частей серии, которая должна спасти позиции компании на рынке. Поскольку на игру возлагаются большие надежды в связи с туманным будущим Ubisoft.

Разработчики пообещали делиться новыми подробностями о проекте в ближайшее время. Ожидается, что нас ждут дополнительные трейлеры, геймплейные ролики и анонсы особенностей игры.