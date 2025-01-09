Новая игра и долгожданные проекты от Microsoft будут показаны на новой презентации

Компания Microsoft официально объявила о проведении презентации Developer_Direct, которая состоится 23 января в 21:00 по московскому времени. Это событие обещает быть важным для всех поклонников игр, поскольку в его рамках покажут несколько ожидаемых проектов, а также представят совершенно новую игру, о которой пока ходят только слухи.

На презентации Microsoft планирует раскрыть новые подробности о следующих проектах:

DOOM: The Dark Ages — новая часть культовой серии шутеров от id Software, действие которой, по слухам, развернётся в мрачной средневековой эпохе.

South of Midnight — приключенческая игра с элементами фэнтези, ранее представленная на одном из крупных игровых шоу.

Clair Obscur: Expedition 33 — загадочный проект, который может стать одним из сюрпризов мероприятия.

Главной интригой Developer_Direct станет анонс новой игры, о которой пока известно немного. По слухам, речь может идти о ремейке The Elder Scrolls IV: Oblivion. Напомним, что TES IV: Oblivion вышла в 2006 году и стала одной из самых значимых ролевых игр своего времени. Возможность возвращения в известный мир с современной графикой и улучшенным геймплеем выглядит как один из самых ожидаемых анонсов.