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Amogus54
На прохождение Kingdom Come: Deliverance II потребуется от 80 до 100 часов
Основной сюжет Kingdom Come: Deliverance II займет около 50 часов.

Компания Warhorse Studios поделилась впечатляющими деталями о предстоящем сиквеле Kingdom Come: Deliverance. Для полного прохождения игры потребуется от 80 до 100 часов, из которых около 50 часов займёт основной сюжет. Такая продолжительность обещает увлекательное путешествие в средневековый мир.

Одной из ключевых особенностей игры станет расширенный открытый мир, который в два раза превышает размеры карты оригинала. Помимо сюжетной линии, игроки смогут насладиться разнообразием побочных заданий, каждая из которых может повлиять на финал истории. Warhorse также добавила более 5 часов кинематографичных катсцен, которые углубят погружение в сюжет.

Объём игры составит 83 ГБ, что всего на 4 ГБ больше оригинальной версии. Несмотря на это, разработчики обещают оптимизацию и высокое качество графики. Для русскоязычных игроков будут доступны субтитры, что делает игру ещё более доступной.

Дата релиза назначена на 4 февраля. Kingdom Come: Deliverance II уже вызывает интерес у поклонников ролевых игр, обещая стать одним из главных релизов года. Игра будет доступна на основных платформах, включая ПК и консоли текущего поколения.

Оригинальная Kingdom Come: Deliverance покорила игроков своей исторической достоверностью, интересным сюжетом и реалистичностью. Сиквел обещает развить эти аспекты, предлагая ещё больше свободы действий и вариативности в игровом процессе. 

#новости игр #новости игровой индустрии #kingdom come deliverance #warhorse studios #warhorse #kingdom come deliverance 2 #kingdom come
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