Фанат-ботаник нашел присущие реальному Майами растения

Rockstar Games вновь подтверждает свой статус мастеров деталей: фанаты до сих пор изучают каждую секунду трейлера GTA 6, и даже растительность в кадрах привлекла внимание. Один из особо внимательных поклонников, обладающий нужными знаниями, решил проанализировать растения, представленные в ролике. Его исследование выявило около трёх десятков видов, каждый из которых характерен для тропического климата южной Флориды.

Среди растений можно заметить пальмы, мангровые деревья и другую типичную флору региона. Такое внимание к мелочам подчёркивает стремление Rockstar создать максимально достоверный мир, способный погрузить игрока в атмосферу тропического мегаполиса.

Проработка окружающего мира уже давно стала визитной карточкой студии. Например, в Red Dead Redemption 2 игроки могли наблюдать аутентичные виды флоры и фауны, соответствующие исторической эпохе. GTA 6, судя по всему, продолжает эту традицию, создавая детализированный и правдоподобный виртуальный мир.

Стоит напомнить, что действие игры развернётся в обновлённой версии Вайс-Сити. Локация обещает быть масштабной, а каждое её место наполнено уникальной атмосферой. Трейлер стал настоящим кладезем для анализа фанатов, которые продолжают находить всё новые детали для изучения. И если даже растения вызывают такой интерес, можно лишь представить, сколько секретов будет скрыто в самой игре.