Valve объявила о новом формате поддержки Deadlock – меньше частоты, больше контента.

Команда разработчиков Deadlock, популярного сетевого шутера от Valve, сообщила о существенных изменениях в графике выхода обновлений. Как рассказал ведущий разработчик проекта Yoshi на официальном Discord-сервере игры, с начала 2025 года регулярные патчи, выпускавшиеся каждые две недели, больше не будут выходить в таком формате.

Хотя игроки больше не увидят привычные обновления по строгому графику, Valve обещает, что новые патчи будут содержать больше контента и значительных улучшений. Это означает, что игроки могут рассчитывать на более проработанные изменения в механике игры, новый баланс персонажей и, возможно, свежий игровой контент.

Регулярные обновления каждые две недели — это стратегия, которую многие компании используют для поддержания интереса к своим проектам. Однако такой подход требует значительных ресурсов, а из-за сжатых сроков разработчикам часто приходится выпускать патчи, которые не всегда успевают пройти полноценное тестирование. Переход на более крупные, но редкие апдейты позволит команде сосредоточиться на создании качественного контента, который будет тщательно сбалансирован и проверен.