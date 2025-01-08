Электромобиль с геймпадом вместо руля Afeela EV готов к запуску

На выставке CES 2025 глава Sony Кеничиро Ёсида официально представил электрический автомобиль Honda Afeela EV, оснащённый встроенной консолью PlayStation 5. Базовая стоимость машины составит $89 900, а премиальная версия Afeela 1 Signature будет стоить $102 900.

Этот необычный проект стал возможен благодаря партнёрству Sony и Honda, которое было объявлено ещё в 2022 году. Первоначально концепт автомобиля был показан летом 2024 года, но лишь сейчас компания раскрыла полные детали и цену будущей новинки.

Первоначально Afeela EV поступит в продажу на рынках США, Европы и Японии уже в конце 2025 года. Автомобиль будет оснащён экраном высокого разрешения, обеспечивающим комфортное погружение в игровой процесс. Ожидается, что в будущем модельный ряд будет расширен, а в автомобили добавят ещё больше игровых и мультимедийных возможностей.

Автомобиль поддерживает управление с помощью фирменного геймпада DualSense, что добавляет уникальный водительский опыт. Конечно, пользователи шутят, что за рулём лучше не запускать GTA, но сама идея уже привлекла внимание множества геймеров по всему миру.