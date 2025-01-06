Конкурент GTA от NetEase в Ananta готовит открытый мир с уникальными механиками

Студия Naked Rain совместно с NetEase Montreal разрабатывает амбициозный проект под названием Ananta. Эта бесплатная ролевая игра с открытым миром обещает стать своеобразной смесью GTA и Genshin Impact, предлагая игрокам насыщенный игровой процесс с разнообразными активностями. Недавно в Китае прошёл технический тест, благодаря которому появились первые подробности о проекте.

Главной фишкой Ananta станет большой остров, по стилю напоминающий Манхэттен из игры Spider-Man. Открытый мир наполнен разными видами активности: можно поиграть в баскетбол, позаниматься фитнесом или расслабиться за маджонгом. Также в игре предусмотрено управление транспортом и механики перемещения, похожие на полёты Человека-паука, что обещает сделать передвижение по миру увлекательным и динамичным.

На данный момент в игре доступно 9 женских персонажей и 3 мужских, каждый из которых обладает уникальными чертами. Кроме того, в Ananta можно взаимодействовать с NPC, включая кражу телефонов. При этом содержимое устройств генерируется искусственным интеллектом, что делает каждый случай уникальным.

Разработчики также добавили в игру интересную систему свиданий, которая позволит игрокам строить романтические отношения с персонажами. А для любителей милых деталей предусмотрена возможность гладить котиков. Однако, несмотря на явные отсылки к GTA, в Ananta отсутствуют перестрелки с полицейскими. Вместо этого за угон транспорта игрокам будут начисляться очки преступности.

Важно отметить, что пока в игре нет гача-системы и возможности покупать недвижимость, что отличает её от многих современных ролевых проектов с открытым миром.

Релиз Ananta пока не имеет точной даты, однако уже сейчас игра вызывает большой интерес у поклонников жанра благодаря своему уникальному подходу и сочетанию разных механик. Возможно, она станет достойным конкурентом другим популярным играм с открытым миром.