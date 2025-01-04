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Amogus54
Аналитики предсказывают, что игры от Microsoft будут усиливать политику мультиплатформенности
Microsoft готовит мультиплатформенные релизы для PS5, чтобы оправдать покупку Activision Blizzard.

По мнению аналитика Серкан Тото, в 2025 году корпорация Microsoft может пересмотреть подход к своим эксклюзивным проектам и начать их активный выпуск на PlayStation 5. Этот шаг обусловлен стремлением компании окупить сделку по покупке Activision Blizzard, которая обошлась Microsoft в 68,7 миллиарда долларов.

Несмотря на конкуренцию между Microsoft и Sony, выход эксклюзивных игр Xbox на других платформах может стать ключевой стратегией для увеличения прибыли и укрепления позиций на мировом рынке. Кроме того, это позволит привлечь новую аудиторию, которая до сих пор предпочитает продукцию Sony.

Главная цель — максимизация доходов и возврат инвестиций. Став владельцем Activision Blizzard, Microsoft получила доступ к таким популярным франшизам, как Call of Duty, Overwatch, Diablo и World of Warcraft. В то время как часть игр уже давно выходит на обе платформы, новые эксклюзивы Xbox пока остаются доступными только владельцам консолей серии Xbox и пользователей ПК через Game Pass.

Однако аналитики отмечают, что полное ограничение игр экосистемой Xbox может замедлить возврат вложенных средств. В этом контексте расширение аудитории за счет игроков на PS5 выглядит логичным решением, которое позволит Microsoft сохранить конкурентное преимущество и увеличить свою долю на рынке.

#microsoft #sony #activision #новости игр #xbox #новости игровой индустрии #ps5 #activision blizzard #activisionblizzard
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