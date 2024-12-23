Как узнать просмотры в ВК после изменений

Социальная сеть ВКонтакте приняла решение скрыть от пользователей количество просмотров постов в сообществах. Теперь для просмотра этой информации потребуется навестись на дату публикации. Для обычных пользователей это новшество означает сложности в оценке популярности своих записей.

Это решение может быть вызвано попыткой улучшить визуальную составляющую платформы. Но одновременно это подтверждает падение активности в этой социальной сети. На фоне массового ухода аудитории в Telegram, ВК сталкивается с трудностями в удержании пользователей.

Помимо этого, последние обновления визуальной составляющей сайта, в том числе раздел для публикации постов в группах, а также изменение политики монетизации сообществ стали для многих авторов последней каплей перед окончательным закрытием сообществ и перехода в Telegram.

Telegram сейчас предлагает широкий функционал для создания контента и оценки его эффективности, затем как политика ВК становится менее прозрачной. Будущее социальной сети будет зависеть от взвешенных решений в стратегии развития.