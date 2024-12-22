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Amogus54
YouTube начал борьбу с кликбейтами путем удаления таких роликов
Первыми изменения почувствуют пользователи из Индии. Компания планирует протестировать новые алгоритмы и систему модерации на этом рынке.

YouTube заявил о новом этапе борьбы с кликбейт-контентом. В первую очередь это коснётся видеороликов с ложными заголовками, которые не соответствуют содержанию. Например, если в заголовке обещают «Срочную новость» или громкое событие, но в видео тема вообще не раскрывается, такие материалы будут удаляться с платформы.

Что это значит? Кликбейт, обещающий сенсации, стал одной из самых раздражающих проблем для пользователей. Зрители чувствуют себя обманутыми, когда содержание ролика не оправдывает ожиданий, а время оказывается потраченным впустую. Теперь YouTube намерен с этим покончить: подобные видео будут удаляться, причём без выдачи страйков.

Первыми изменения почувствуют пользователи из Индии. Компания планирует протестировать новые алгоритмы и систему модерации на этом рынке. После успешного запуска YouTube обещает распространить политику на другие страны.

YouTube сосредоточится на свежих публикациях, чтобы предотвратить захват ленты кликбейт-контентом. Однако это не исключает возможность применения правил к старым роликам, если они нарушают новые требования.

Новая политика направлена на улучшение пользовательского опыта и снижение количества вводящего в заблуждение контента. Чистка ленты поможет зрителям быстрее находить полезные и качественные материалы, а авторам контента — честно привлекать аудиторию.

Если новая система модерации покажет эффективность, YouTube продолжит масштабировать её на глобальном уровне. Для авторов это означает необходимость быть честными и точными в описании своих видео, чтобы избежать удаления материалов.

#google #youtube #видео #кликбайт #кликбейт #новая политика youtube
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