Первыми изменения почувствуют пользователи из Индии. Компания планирует протестировать новые алгоритмы и систему модерации на этом рынке.

YouTube заявил о новом этапе борьбы с кликбейт-контентом. В первую очередь это коснётся видеороликов с ложными заголовками, которые не соответствуют содержанию. Например, если в заголовке обещают «Срочную новость» или громкое событие, но в видео тема вообще не раскрывается, такие материалы будут удаляться с платформы.

Что это значит? Кликбейт, обещающий сенсации, стал одной из самых раздражающих проблем для пользователей. Зрители чувствуют себя обманутыми, когда содержание ролика не оправдывает ожиданий, а время оказывается потраченным впустую. Теперь YouTube намерен с этим покончить: подобные видео будут удаляться, причём без выдачи страйков.

Первыми изменения почувствуют пользователи из Индии. Компания планирует протестировать новые алгоритмы и систему модерации на этом рынке. После успешного запуска YouTube обещает распространить политику на другие страны.

YouTube сосредоточится на свежих публикациях, чтобы предотвратить захват ленты кликбейт-контентом. Однако это не исключает возможность применения правил к старым роликам, если они нарушают новые требования.

Новая политика направлена на улучшение пользовательского опыта и снижение количества вводящего в заблуждение контента. Чистка ленты поможет зрителям быстрее находить полезные и качественные материалы, а авторам контента — честно привлекать аудиторию.

Если новая система модерации покажет эффективность, YouTube продолжит масштабировать её на глобальном уровне. Для авторов это означает необходимость быть честными и точными в описании своих видео, чтобы избежать удаления материалов.