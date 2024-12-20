SK hynix становится всё более крупным игроком на рынке памяти

Южнокорейская компания SK hynix получила грант в размере $458 млн в рамках закона CHIPS, который поддерживает развитие полупроводниковой индустрии в США. Эти средства пойдут на строительство нового завода в Индиане, специализирующегося на корпусировании чипов. Планируется, что предприятие начнет производство в 2028 году, помогая устранить одно из узких мест в цепочке поставок полупроводников.

Завод будет выпускать чипы памяти с высокой пропускной способностью (HBM), которые используются в продуктах для искусственного интеллекта. В этой области SK hynix остается одним из лидеров наряду с Micron. В условиях растущего спроса на HBM3e память для ИИ компания стремится укрепить свои позиции на конкурентном рынке, где даже Samsung сталкивается с проблемами качества.

С помощью нового завода США планируют усилить национальную цепочку поставок полупроводников. Помимо гранта, SK hynix может получить дополнительные $500 млн в виде займов для расширения производственных мощностей. Ожидается, что предприятие создаст около 1000 рабочих мест, что станет значительным вкладом в экономику региона.

SK hynix присоединяется к списку ведущих производителей полупроводников, таких как TSMC, Micron, Intel и Samsung, которые уже открыли или планируют запустить производственные площадки в США. Эта инициатива направлена на укрепление независимости американской экономики в сфере полупроводников и сокращение зависимости от зарубежных поставщиков.

HBM-чипы, производимые SK hynix, играют важную роль в развитии ИИ и технологий будущего. Спрос на такие решения растет, что подчеркивает стратегическую важность нового завода для удовлетворения глобальных потребностей в передовых полупроводниках.