Sony укрепляет позиции: сделка с Kadokawa Corporation на 320 миллионов долларов

Sony сделала крупный шаг в укреплении своего влияния в индустрии развлечений, заключив стратегическое партнёрство с японской корпорацией Kadokawa. В рамках этой сделки Sony инвестирует около 320 миллионов долларов, приобретая 10% акций Kadokawa. По завершении сделки, запланированной на начало января, Sony станет крупнейшим акционером компании.

Главная цель этого сотрудничества — развитие креативных возможностей Kadokawa в таких направлениях, как создание аниме, экранизаций популярных произведений и выпуск видеоигр. Kadokawa известна своими дочерними студиями, включая FromSoftware, создателей знаменитой серии Dark Souls, Gotcha Gotcha Games, Spike Chunsoft и Acquire.

Генеральный директор Kadokawa подчеркнул, что альянс с Sony открывает новые перспективы для выхода на глобальный рынок. Компания рассчитывает на расширение своих проектов и укрепление позиций в индустрии развлечений.

Для Sony этот шаг — ещё один способ усилить своё присутствие в сегменте индустрии развлечений. Ранее компания активно инвестировала в эти направления, что подтверждается её недавними сделками с Crunchyroll и Funimation. Объединение усилий с Kadokawa позволит Sony предлагать пользователям ещё более богатый контент.







