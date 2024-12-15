«Приехал сюда зря»: директор Black Myth: Wukong обвинил TGA в несправедливости

Создатели Black Myth: Wukong остались крайне разочарованными результатами The Game Awards 2024. Игра получила лишь две награды из пяти возможных, что, по мнению генерального директора проекта Фэна Цзи, оказалось несправедливым.

После завершения церемонии Фэн Цзи выступил с резкой критикой шоу. В своём заявлении он отметил: «Я приехал сюда зря. Моя благодарственная речь была написана ещё два года назад, но я так и не получил шанса произнести её».

Более того, люди, находившиеся в зале во время церемонии, утверждают, что кто-то из разработчиков Black Myth: Wukong расплакался, когда победителем в номинации "Игра года" объявили Astro Bot. По мнению фанатов и игроков, такая реакция объяснима, ведь ожидания от Black Myth: Wukong были невероятно высоки.

Однако часть игроков сочла слова Фэна Цзи самонадеянными. В Сети разгорелись споры по поводу его признания о подготовке речи за два года до шоу. Некоторые пользователи обвинили его в чрезмерном высокомерии, отметив, что подобная уверенность без реальных оснований может сыграть злую шутку. С другой стороны, многие поддержали разработчиков, раскритиковав сам формат The Game Awards, где некоторым командам даже не дают возможности выйти на сцену.



