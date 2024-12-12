Bend Studio готовит шутер от третьего лица с военной тематикой — утечка информации о новом проекте

Информация о следующей игре Bend Studio, известной по Days Gone, появилась благодаря утечке. По данным инсайдеров, студия занимается разработкой шутера от третьего лица с современной военной тематикой. Этот проект станет новым IP и будет включать в себя элементы лайв-сервиса.

Игра предложит механики кастомизации персонажей, систему рейтинга для игроков и разнообразие современного оружия. Вполне возможно, что игра будет рассчитана на постоянное развитие и поддержку через обновления, что соответствует популярному тренду лайв-сервис проектов.

Для поклонников Days Gone эти новости могут быть разочаровывающими, так как надежды на сиквел становятся всё менее вероятными. В прошлом Sony отказалась от разработки второй части, сославшись на неоднозначные отзывы о первой игре, несмотря на её культовый статус среди фанатов.

Рынок лайв-сервис проектов в последние годы переполнен: успех таких игр, как Destiny 2 и Apex Legends, вдохновляет разработчиков, но неудачи других, например, Anthem или Marvel's Avengers, показывают, что риск провала велик. Учитывая эту тенденцию, новый проект Bend Studio окажется под пристальным вниманием как игроков, так и критиков.

Фанаты выражают опасения, что неудача нового проекта может серьёзно сказаться на судьбе Bend Studio. Такие случаи уже происходили в индустрии, где закрытие студий следовало за провалом масштабных игр.

Несмотря на скепсис, новый проект представляет собой возможность для Bend Studio проявить себя в другом жанре и привлечь новую аудиторию. До официального анонса студия не комментирует утечки, но игроки ожидают больше информации в ближайшем будущем.

Останется ли новый проект в истории как успешный шаг вперёд или добавит Bend Studio в список жертв лайв-сервис подхода — покажет время.