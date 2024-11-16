Хван Дон Хёк, режиссёр и сценарист популярного сериала «Игра в кальмара», рассказал, какой ценой ему дался первый сезон. Во время напряжённой работы над проектом он потерял 8–9 зубов, что стало для него символом невероятного давления и выгорания. «Я довёл себя до предела — физически, ментально и эмоционально», — признался Хван.

После выхода первого сезона шоу приобрело невероятную популярность, став глобальным феноменом. Сюжет о выживании и социальных неравенствах покорил зрителей по всему миру, а сам сериал установил рекорды просмотров на Netflix. Однако для создателя проект стал настоящим испытанием, и поначалу он не планировал возвращаться к работе над вторым сезоном.

Переубедить режиссёра помогли два фактора: неослабевающий интерес аудитории и предложение Netflix, которое значительно улучшило финансовые условия. Это позволило Хвану завершить историю и укрепить своё материальное положение.

Тем не менее, он заявил, что второй сезон «Игры в кальмара» станет его последним сериалом. Режиссёр не хочет вновь подвергать себя такому стрессу, несмотря на успех. Новый сезон уже получил дату выхода — зрители смогут посмотреть продолжение 26 декабря.

«Игра в кальмара» стала не просто сериалом, а культурным явлением. Она привлекла внимание к проблемам общества и вдохновила множество обсуждений о справедливости, морали и человеческой природе. Новый сезон обещает развить идеи, заложенные в оригинале, и подарить фанатам ещё больше эмоций, несмотря на то, что для создателя это, вероятно, станет прощанием с миром сериалов.