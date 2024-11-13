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Amogus54
Фил Спенсер рассказал о портативной консоли Xbox и планах по поддержке других платформ
Фил Спенсер намекнул на портативную консоль Xbox: Microsoft изучает перспективы

В интервью для Bloomberg глава Xbox Фил Спенсер поделился видением будущего игровой платформы и дальнейшими планами Microsoft. Одним из ключевых вопросов стало возможное создание портативной консоли Xbox — Спенсер подтвердил, что компания рассматривает такую идею, но пока находится на стадии изучения. Это может быть перспективным направлением, учитывая успехи конкурентов на рынке портативных устройств и растущую популярность гибридных консолей.

Microsoft также подтвердила, что намерена продолжать выпуск своих игр на других платформах, включая PlayStation и Nintendo. По словам Спенсера, корпорация довольна результатами продаж своих проектов на этих платформах и планирует и дальше поддерживать такое сотрудничество. Это решение усиливает Microsoft, направленную на охват максимально широкой аудитории и развитие игровой экосистемы, где игроки могут наслаждаться играми независимо от устройства.

Что касается текущих успехов, Спенсер отметил, что Microsoft демонстрирует хорошие результаты как по продажам, так и по качеству самих игр. Недавние релизы компании нашли положительный отклик у игроков и критиков, что способствует укреплению позиции Xbox на рынке. Помимо развития Xbox Game Pass и работы над новыми проектами, Microsoft продолжает искать инновационные подходы, чтобы оставаться в числе лидеров игровой индустрии.

Слухи о возможной портативной версии Xbox давно ходили среди фанатов, особенно с учётом популярности Steam Deck и Nintendo Switch. Если Microsoft решится на создание своей портативной консоли, это может стать новым витком в конкурентной борьбе за мобильный игровой рынок.

#microsoft #sony #xbox #playstation #новости игр #новости игровой индустрии #nintendo
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