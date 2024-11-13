Третье дополнение для Atomic Heart: новые локации, способности и неожиданные противники

Студия Mundfish продолжает расширять вселенную Atomic Heart и готовит третье дополнение для своего популярного проекта. В интервью японскому изданию Famitsu разработчики поделились первыми подробностями о будущем DLC, основной темой которого станет «возвращение». По их словам, дополнение будет посвящено воспоминаниям и восстановлению утраченного, что отразится в сюжете, атмосфере и геймплейных решениях.

События нового DLC развернутся сразу после окончания предыдущего дополнения, но на этот раз игроки останутся в реальном мире игры. Главный герой побывает как на совершенно новых локациях, так и на уже знакомых территориях, которые изменились и теперь скрывают новые угрозы. Игроков ждут обновленные механики, включая новые виды оружия, способности и возможности взаимодействия с окружающим миром. Одним из самых необычных нововведений станет огромный танцующий робот, который когда-то был мирным, а теперь превратился в опасного врага.

Atomic Heart на момент выхода основного сюжета и первого дополнения уже успела стать одним из самых обсуждаемых релизов. Игра привлекла внимание уникальной атмосферой и неординарным подходом к дизайну. Успех Atomic Heart вдохновил команду разработчиков на создание дополнительных историй, чтобы удержать интерес фанатов и расширить вселенную игры.

Релиз дополнения обещают «уже скоро», но точная дата ещё не названа.